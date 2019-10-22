РИАМО - 22 окт. С 23 по 24 октября в Нижнем Новгороде будет проходить Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», участие в котором примет министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В рамках форума будет дан старт конкурсу Минстроя РФ на лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Экспертами и участниками форума будут рассмотрены основные этапы проведения конкурса, формы и требования по подготовке и подаче заявок на участие, методику оценки проектов, механизмы предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета победителям конкурса в 2020 году, а также основные ошибки проектирования и прохождения экспертизы проектов», - отмечается в материале.

Конкурс впервые прошел в 2018 году. В прошлом году Московская область приняла в нем активное участие, а Дубна, Зарайск, Коломенский и Сергиево-Посадский округа стали победителями. Область получила 250 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей. По словам Хайкина, все они находятся в завершающей стадии.