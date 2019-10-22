РИАМО - 22 окт. В столичном районе Кунцево строят жилой дом по программе реновации, его планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, в доме будет 69 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершаются монолитные работы на площадке реновации в районе Кунцево. Здание жилого дома находится по адресу: улица Молодогвардейская, владение 44. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – односекционный 11-этажный, монолитный. Строительство осуществляется по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в бежевых тонах и облицуют плитами из керамогранита. На них установят короба под кондиционеры.

В доме будет 69 квартир (однокомнатных – 22, двухкомнатных – 32, трехкомнатных – 15). Общая площадь квартир составляет 3788,9 квадратных метра.

Первый этаж будет нежилым – здесь смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, центр информирования населения. В вестибюле жилой части появятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов (их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации).

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территория вблизи жилого дома будет благоустроена и озеленена: здесь оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, высадят цветники, кустарники и деревья. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

«Всего в Западном округе в программу реновации вошли 558 жилых домов общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров», — добавил Бочкарев.

Он уточнил, что в районе Кунцево новые квартиры получат жители 61 сносимого дома общей жилой площадью 188,3 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны две стартовые площадки.