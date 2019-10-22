РИАМО - 22 окт. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал, что введение тарифа на маркировку в системе мониторинга движения лекарств может сказаться на пациентах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В России с 1 января 2020 года предприятия, выпускающие лекарства, будут обязаны наносить на упаковки специальные цифровые коды, защищенные криптографией. О том, как проходит внедрение информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) для медицинского применения, говорили в Госдуме. В слушаниях принял участие Голубев.

«Цель внедрения системы МДЛП – обеспечить поставки качественных, эффективных и безопасных лекарств, а также защитить легальный оборот от фальсифицированной и контрафактной продукции», - сказал Голубев.

Он добавил, что работа ведется с февраля 2017 года, когда был внедрен пилотный проект, в который вошли более 27 тысяч организаций и началось производство промышленных партий лекарств с кодом, проводились тестирования как с отдельными участниками системы МДЛП, так и прохождение упаковки по всей цепочке поставок.

В рамках пилотных проектов Росздравнадзором возбуждено пять уголовных дел в связи с фальсификацией лекарств на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Как отметили участники парламентских слушаний, несмотря на большую проделанную работу, не все потенциальные участники рынка готовы в полном объеме войти в систему МДЛП 1 января 2020 года.

«Было много обсуждений по частным вопросам. О необходимости организовывать склады временного хранения лекарств до подтверждения отгрузки, как быть в случае отзыва препарата при обнаружении брака. Также поднимался вопрос о задержке поставки препаратов из списка жизненно важных пациенту - на сегодняшний день срок ожидания только отгрузки лекарств занимает от 1 до 5 дней», - отметил Голубев.

По словам депутата, сейчас нормативная база нестабильна. Например, изначально говорилось о безвозмездной передаче данных кодов маркировки – на деле оказалось наоборот.

«Правительство утвердило тариф – 50 копеек за код, а для лекарств стоимостью до 20 рублей код будет выдаваться бесплатно. По мнению ряда экспертов, эти расходы лягут на плечи пациентов, а также неизбежно приведут к вымыванию из оборота недорогих, но необходимых и для отрасли здравоохранения, и для пациентов препаратов», — подчеркнул Голубев.

На слушаниях предложили объявить 2020 год переходным периодом. В настоящее время зарегистрировано более 29 тысяч участников при том, что общее число в системе МДЛП должно составить 360 тысяч.

«В целом парламентские слушания прошли конструктивно. Подготовка к переходу к системе МДЛП продолжается активными темпами», - отметил Голубев.

Он заключил, что по итогам принят проект рекомендаций, который будет доработан с учетом поступивших предложений и замечаний от участников.