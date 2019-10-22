РИАМО - 22 окт. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии успешно приняли роды у пациентки с тяжелой патологией головного мозга, пациентка ранее перенесла геморрагический инсульт, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Артериовенозная мальформация является врожденной патологией и представляет собой различной формы и величины клубки, образованные вследствие беспорядочного переплетения патологических сосудов. Наибольшую опасность, вплоть до смертельного исхода, представляет угроза разрыва сосудов и кровоизлияния. Поэтому такая категория беременных представляет собой группу высокого риска по развитию тяжелых акушерских осложнений», - рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Ситуация осложнялась тем, что пациентка ранее перенесла геморрагический инсульт. С ранних сроков она находилась под наблюдением врачей МОНИИАГ. Врачи совместно с нейрохирургами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко выработали план ведения беременности. Роды у пациентки были естественными, за ее состоянием тщательно следили.

«Роды прошли в срок без осложнений, и на свет появилась доношенная, здоровая девочка весом 3,7 килограмма. Это уже третий ребенок в семье. И малышка, и ее мама после родов чувствовали себя хорошо и без каких-либо осложнений были выписаны домой», - добавил Петрухин.

Он отметил, что за последние 10 лет специалистами МОНИИАГ накоплен большой опыт ведения беременных после нейрохирургического лечения сосудистой аномалии мозга. Правильно выбранная тактика ведения беременности, индивидуальный выбор метода родоразрешения дать возможность женщинам с такими патологиями родить через естественные родовые пути и появляться на свет здоровым детям.