РИАМО - 22 окт. Пушкинские врачи помогли 80-летнему пенсионеру с переломами сразу четырех позвонков вернуться к полноценной жизни, проведя сложнейшую операцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в Московскую областную больницу имени Розанова. Врачи быстро поставили диагноз. Поставить на ноги пациента могло только хирургическое вмешательство, но открытую операцию проводить было нельзя из-за преклонного возраста.

«При определенных видах переломов (компрессионный) или у возрастных пациентов при остеопорозе можно обойтись оперативным вмешательством без разрезов. Вся операция происходит через прокол кожи и иголку. Вертебропластика - это введение специального медицинского костного цемента в сломанный позвонок», - рассказала нейрохирург Нина Вознесенская, которая провела эту операцию за несколько минут.

Операция проводится под спинальной анестезией. После нее происходит моментальное восстановление двигательных функций и купирование болевого синдрома. Как только проходит действие анестезии, пациент может ходить. Выписывают после подобных операций через два или три дня.