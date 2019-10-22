РИАМО - 22 окт. За 9 месяцев 2019 года в Подмосковье выявили 3390 нарушений земельного законодательства, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Как правило, это нарушения, связанные с самовольным занятием земельных участков, использованием земельных участков не по целевому назначению или неиспользованием земельного участка», — говорится в сообщении.

В последние годы наблюдается снижение числа проверок: за пять лет их количество уменьшилось в 6,5 раз. По состоянию на 1 октября 2015 года сотрудниками управления проведено 4775 проверок, а по состоянию на 1 октября 2019 года текущего года – 733. В то же время выявляемых нарушений стало больше - за девять месяцев 2015 года выявлено 1658 нарушений земельного законодательства, а за девять месяцев 2019 года – 3390 нарушений.

«При осуществлении государственного земельного надзора управление Росреестра по Московской области активно применяет современные технологии. Для полевых обследований земельных участков государственные инспекторы управления используют новейшее оборудование, различные мобильные приложения и ГИС-программы. Также особое внимание мы уделяем кадровой политике. Штат отдела государственного земельного надзора управления формируется из специалистов профильных вузов», — отметила руководитель управления Росреестра по Подмосковью Татьяна Громова.

Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства за девять месяцев 2019 года составила более 61,9 миллиона рублей. При этом доля уплаченных штрафов в добровольном порядке в этот период составляет 44% (27,3 миллиона рублей).

За девять месяцев 2019 года Федеральная служба судебных приставов взыскала 4,7 миллиона рублей штрафов за нарушения земельного законодательства. В настоящее время для принудительного взыскания управлением направлено 395 дел.