РИАМО - 22 окт.В последнее время в Подмосковье периодически появляется информация о том, что представители недобросовестных организаций проводят мнимую поверку счетчиков электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы ООО «МосОблЕИРЦ».

В результате люди получают фальшивые свидетельства о поверке счетчиков, по сути напрасно тратя деньги.

«В МосОблЕИРЦ обращаются абоненты и предъявляют для регистрации недействительные свидетельства о якобы проведенной поверке приборов учета электроэнергии. Такие «свидетельства» отпечатаны на некачественной бумаге, на бланке отсутствуют защитные водяные знаки, указан некорректный телефон и адрес поверяющей организации. Счетчик с таким документом не может быть принят к учету», - отмечается в материале.

В связи с этим гражданам рекомендовали быть внимательнее при выборе организации для поверки счетчиков электроэнергии. Также есть ряд правил, которым нужно следовать.

Так, например, правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением правительства РФ, обязывают собственника использовать счетчики, соответствующие требованиям российского законодательства. Также для регистрации в УК или «МосОблЕИРЦ» необходим и паспорт прибора учета и свидетельства о поверке.

«Проводить поверку и замену счетчиков имеют право организации, имеющие аккредитацию на осуществление такого вида деятельности. Проверить легитимность организации можно на сайте Росаккредитации. Для этого необходимо уточнить у поверяющей организации номер в реестре аккредитованных лиц», - говорится в сообщении.

При этом перед демонтажем приборов учета электроэнергии, а также установленных на приборах пломб необходимо предварительно уведомить поставщика электроэнергии.

Рекомендуется обращаться только в организации, имеющие аккредитацию, солидный опыт работы, а также хорошо зарекомендовавшие себя. Мошенники могут создавать компании-двойники, поэтому всегда стоит проверять актуальность информации. При этом лучше всего заказывать услуги по поверке через официальные сайты компаний, а также повторно проверять данные с помощью телефонного звонка в компанию.

Узнать, когда истекает срок межповерочный интервал счетчика, можно в паспорте прибора учета, в личном кабинете клиента, при обращении в клиентский офис расчетного центра либо у завода-изготовителя оборудования. Кроме того, срок межповерочного интервала может быть указан в платежном документе «МосОблЕИРЦ».

Также жители Подмосковья могут проконсультироваться по данному вопросу в в клиентских офисах ООО «МосОблЕИРЦ» или по телефонам контактного центра: 8-495-374-51-61, 8-496-245-15-99.