РИАМО - 22 окт. В Озерской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый аппарат УЗИ высокого класса, оборудование закуплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Современный аппарат УЗИ отвечает самым насущным потребностям в проведении исследований. Он позволит проводить диагностику амбулаторным пациентам. Сегодня совместно с сервисным инженером проведено первое пробное исследование. Качество оборудования действительно высокое», - сказал главный врач больницы Юрий Володин.

Он добавил, что в ближайшие дни оборудование будет доступно для исследований всем нуждающимся посетителям поликлиники.

Кроме того, в ЦРБ поступил видеоэндоскопический комплекс (стойка) для проведения колоноскопии. Оборудование уже введено в эксплуатацию, это повысит качество проводимых исследований и их доступность.