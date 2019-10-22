РИАМО - 22 окт. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области ведет сбор заявок от предпринимателей Подмосковья на участие в выставках и бизнес-миссиях в 2020 году, сбор заявок осуществляется до 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Фонд поддержки ВЭД компенсирует затраты для экспортных компаний Подмосковья на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, представители организаций оплачивают лишь свой проезд и проживание за рубежом», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Для взаимодействия с Фондом поддержки ВЭД Московской области нужно заполнить анкету экспортера на сайте, скачать заявку на предоставление формы поддержки с сайта, отправить заполненную на официальном бланке заявку на info@exportmo.ru, оставив свои контактные данные.

Сотрудник фонда поддержки обязательно свяжется с представителем компании, либо можно позвонить по телефону +7 (495) 150-39-41.