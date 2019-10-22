РИАМО – 22 окт. Председатель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов поддержал идею открыть базу данных фильмов, получивших деньги от Минкульта и не окупивших затраты.

«Если деньги уходят на фильмы, которые ни в прокате, ни на фестивалях не были – надо понимать, на что они потрачены», – заявил Герасимов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что многое из того, что происходило в Фонде кино и министерстве при выделении средств, оставалось предметом знания только экспертных комиссий.

По данным «Коммерсанта», на первом месте базового списка стоит СТВ Сергея Сельянова со 165 миллионами рублей возвратных и 921,3 миллиона невозвратных государственных денег. Также в этом списке студия «Тритэ» Никиты Михалкова и Bazelevs Тимура Бекмамбетова.