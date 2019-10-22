РИАМО - 22 окт. Туристический логотип Сергиева Посада презентуют 23 октября в коворкинг-центре «Старт», логотип разработал житель города, призер и член жюри Cannes Corporate Media & TV Awards и New York Festivals TV & Film Awards, генеральный продюсер агентства «Ривелти» Дмитрий Богданов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского округа.

Логотип уже используется в городской среде.

«Мне кажется, что я наконец-то сделал что-то действительно полезное. В центре логотипа — три персонажа. В них можно увидеть своды и арки Троице-Сергиевой лавры, купола Успенского собора, икону «Троица», написанную Андреем Рублевым специально для лавры. Ассоциируются персонажи и с древнерусскими защитниками во время осады монастыря польско-литовским войском», - сказал Богданов.

Он добавил, что ассоциации с матрешкой тоже неслучайны — Сергиев Посад считается ее родиной. Первый экземпляр загорской матрешки до сих пор хранится в местном краеведческом музее. Логотип также ассоциируется с семьей и любовью — это те ценности, которые всегда присутствовали и развивались в городе.