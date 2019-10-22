РИАМО - 22 окт. Концепцию развития ТКО «Кучино» в городском округе Балашиха можно будет определить через три года после того, как полигон после рекультивации будет стабилизирован, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Никакая из идей не закрыта. Мы не ограничиваем ни собственную фантазию, ни фантазии тех, кто желает представлять, что можно сделать с такой территорией. Это ландшафтная доминанта в Балашихе. Есть инженерный вопрос: в течение первых трех лет эксплуатации мы сможем стабилизировать тело полигона до такой степени, что мы предскажем с высокой точностью поведение разных его частей», - сказал Куракин.

Он отметил, что почти вся площадь полигона будет отдана под полезную эксплуатацию, а территория, где находятся инженерные сооружения, в том числе факел и сбор фильтрата, будет закрыта.

Ранее на полигоне «Кучино» было предложено создать парк для активного отдыха и экстремальных видов спорта.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Работы по рекультивации планируют завершить до конца 2019 года.