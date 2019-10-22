РИАМО - 22 окт. В Подмосковье можно посетить круглые столы для предпринимателей на любые темы для малого и среднего бизнеса, всего их будет 20, а пройдут они в различных муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Агентства инвестиционного развития Московской области.

«Целью проведения является популяризация предпринимательства и вовлечение в предпринимательскую деятельность, информирование о возможностях для развития бизнеса в Московской области, содействие созданию собственного бизнеса, развитие компетенций, необходимых для создания и развития бизнеса, мотивация на старт предпринимательской деятельности», – отмечается в материале.

Круглые столы пройдут в Люберцах, Коломне, Реутове, Красногорске, Можайске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Королеве, Солнечногорске.

Ближайший круглый стол для предпринимателей пройдет в Королеве 25 октября на тему «Взаимодействие с регулятором и контрольно-надзорными органами. Что делать предпринимателю, если его права нарушены при проведении проверки?».

Участники дискуссии расскажут о взаимодействии с регулятором и контрольно-надзорными органами, о том, что делать предпринимателю, если его права нарушены при проведении проверки, а также о профессиональной защите при проведении проверок и опыте взаимодействия с контрольно-надзорными органами.