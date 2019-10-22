РИАМО(БАЛАШИХА) - 22 окт. В подмосковной Балашихе водитель маршрутки №142К на рейсе между Балашихой(Агрогородок) и Москвой (метро «Новокосино») перевозил слишком много пассажиров стоя и нарушал правила, его привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался, что водитель межрегионального маршрута №142К «Балашиха (Агрогородок) - Москва («Новокосино») - станция Реутово» перевозит слишком много пассажиров в салоне стоя. Он отметил, что в маршрутку с вместимостью 20 человек водитель посадил еще несколько пассажиров, и уже в стесненных условиях ехало более 30 человек, чем водитель создал небезопасную ситуацию в ходе перевозки, нарушив ПДД и создав дискомфорт остальным пассажирам. АО «МОСТРАНСАВТО» рассмотрело данное обращение.

«Указанный маршрут обслуживает «Автоколонна № 1377» филиал АО «МОСТРАНСАВТО» Балашихи. Установлено, что 15 октября рейс отправлением в 12:50 от остановки «магазин «Весна» на автобусе марки Mb Sprinter с государственными регистрационными знаками «С 985 СК 750» выполнял водитель В. Соловьев. По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении указанного водителя за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности - выговору»,- говорится в сообщении.

Также в филиале провели дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.