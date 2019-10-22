РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Двенадцать маршрутов общественного транспорта запустили в подмосковном Красногорске в текущем году, сообщил замглавы администрации горокурга Всеволод Волосевич.

В администрации горокурга во вторник состоялось еженедельное совещание руководителей муниципалитета. Вела заседание глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Была большая программа по региональным маршрутам. Это 12 маршрутов, и они все у нас начали ходить», - сообщил Всеволод Волосевич.

Он добавил, что на организацию маршрутов из регионального бюджета выделили порядка 83 миллионов рублей, а из бюджета округа – около 800 тысяч рублей.

Кроме того, по словам Волосевича, ориентировочно в конце нынешнего года в округе запустят автобусный маршрут, который соединит микрорайон Павшинская пойма со «старой» частью Красногорска.