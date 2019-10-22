РИАМО - 22 окт. В Подмосковье реализовали первую очередь экспортного проекта в Китай «Агрохаб Евразия», объект в Наро-Фоминском округе будет включать оптово-распределительный центр, транспортно-логистический комплекс и индустриальный парк, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На сегодняшний день уже сдан в эксплуатацию мультитемпературный оптово-распределительный центр мощностью 42 тысячи тонн с постом Россельхознадзора и ветеринарной службы. Кроме того, проведена реконструкция изотермических складов площадью 30 тысяч квадратных метров и построено 16 километров маневровых железнодорожных путей.

«Новый механизм в четыре раза раза сократит сроки доставки товаров на китайский рынок. Традиционный морской маршрут занимает 55-60 дней, агроэкспресс перевезет готовые продукты питания из Московской области в центральный Китай за 12-15 дней. Реализация проекта позволит снизить транспортные расходы и откроет для производителей новые рынки», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также отметил, что благодаря этому проекту может быть удвоен объем поставок в Китай. При этом за Подмосковьем закрепится статус ключевого региона-экспортера.

В рамках проекта совместно с ОАО «РЖД» уже произведена реконструкция станции Селятино, что позволило увеличить протяженность выставочных путей для приемки и отправки контейнерных поездов. Там же разместили и Селятинский таможенный пост Московской областной таможни.

Ожидается, что на первом этапе из Подмосковья будут отправляться два товарных состава в неделю с перспективой увеличения до пяти составов.

«Мы сможем отправлять порядка 1,2 миллиона тонн готового продовольствия в год, в том числе мяса птицы, кондитерских изделий, муки, растительного масла, молочной и прочей готовой пищевой продукции. Реализация проекта будет способствовать развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, к 2024 году в регионе намерены нарастить объем зарубежных поставок до 1,7 миллиарда долларов.

Соглашения о создании нового механизма экспорта подписали в рамках работы V Восточного экономического форума представители Российского экспортного центра (РЭЦ), «РЖД Логистика», «ФВК Север» и «Славтранс-Сервис». Одним из ключевых пунктов в создании транспортного коридора между Россией и Поднебесной станет терминально-складской комплекс «Агрохаб Евразия» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа Московской области.