РИАМО - 22 окт. В Мосгорсуд направлено дело четырех участников преступной банды, их обвиняют в убийстве девяти человек, хранении оружия, разбоях, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«По версии следствия, злоумышленники входили в состав устойчивой вооруженной группы (банды), созданной для совершения нападений на граждан и организации с целью хищения их имущества, а также для совершения убийств», — говорится в сообщении.

Злоумышленники орудовали в период с 2007 по 2011 годы. Они нападали в том числе на салоны сотовой связи, ювелирные и свадебные салоны. В ходе своих налетов они убили девять человек и украли имущество на сумму более 16 миллионов рублей. Также они незаконно хранили оружие и боеприпасы, в том числе семь пистолетов, два обреза, три гранаты, более 230 патронов.

Весной 2012 года большинство участников банды задержали. Двоих из них уже приговорили к длительным срокам, организатора к пожизненному лишению свободы. Еще трое участников банды погибли до того, как их отправили за решетку.

Четырех участников банды осудят за участие в вооруженной группе, незаконное хранение оружие, убийства и разбои, совершенные организованной группой.

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