РИАМО - 22 окт. Стали известны члены конкурсной комиссии Рузского городского округа для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета, соответствующий документ, подписанный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, есть в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии <…> Бубнову Юлию Иосифовну — начальника управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики Московской области; Глухову Наталью Андреевну — заместителя заведующего отделом развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики», — говорится в сообщении.

Третьим членом комиссии стал консультант отдела территориального Четвертого управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики региона Виктор Ларцын.

Распоряжение направят в совет депутатов Рузского городского округа.

Сейчас исполняющим обязанности главы Рузского округа является Николай Пархоменко. До этого муниципалитет возглавляла Татьяна Витушева, которая сложила свои полномочия.