РИАМО - 22 окт. С начала 2019 года в Подмосковье выдали 41 заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям (ЗОСТ) с правом привлечения средств по новой схеме финансирования, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«С начала 2019 года Главгосстройнадзор Московской области выдал 87 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ, из которых 41 с правом привлекать средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства — с использованием счетов эскроу», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Главгосстройнадзор Подмосковья подтвердил соответствие строительных компаний ООО «СЗ «Отрада Д2», ООО «Лотан», ООО «СЗ «ДомГрад», ООО «СЗ «Веста-2001» требованиям 214-ФЗ и выдал застройщикам соответствующие заключения по новой схеме финансирования долевого строительства. Таким образом компании при реализации рассмотренных проектов имеют право привлекать деньги граждан с использованием счетов эскроу.

Документ дает право ООО СЗ «Отрада Д2» заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве многофункционального комплекса, состоящего из двух жилых домов, общественного центра и подземной автостоянки. Объект на 270 квартир, общей жилой площадью 13,6 тысячи квадратных метров, будет возведен на территории ЖК «Отрада» в поселке Отрадное городского округа Красногорск.

У застройщика ООО «Лотан» (ГК «ПИК») появилось право заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве двух домов №16-19.2 и №16-19.3 ЖК «Бутово парк-2», который возводится в деревне Дрожжино Ленинского городского округа. По проекту, эти два дома рассчитаны на 514 квартир общей жилой площадью 24,1 тысячи квадратных метров.

Выданное застройщику ООО «СЗ «ДомГрад» (ГК «Основа») заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ) дает право заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве жилого корпуса №2 ЖК «Гоголь Парк». Объект возводится на улице 8 Марта в городском округе Люберцы. Корпус рассчитан на 199 квартир общей жилой площадью 9 тысяч квадратных метров.

ООО «СЗ «Веста-2001» сможет заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве жилого дома №2 ЖК «Пустовский». Объект на 128 квартир общей жилой площадью 5,9 тысячи квадратных метров возводится в 1-м Советском переулке в Щелкове.

«В рамках новой схемы финансирования теперь средства граждан депонируются на счетах эскроу в уполномоченном банке на весь период строительства объектов», – подчеркнул руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.