РИАМО(БАЛАШИХА) - 22 окт. В микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи по губернаторской программе «Мой подъезд» с начала года отремонтировали 13 подъездов, член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество проведенных работ, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов в ходе осмотра отремонтированных подъездов пообщался с жителями микрорайона Купавна.

«В доме №2 на улице Морской все работы уже завершены: на первом этаже уложена плитка, восстановлены и покрашены стены и потолки, проводка убрана в короба, заменены окна, смонтированы энергосберегающие светильники и почтовые ящики. В подъезде стало светлее. В доме № 8 на улице Адмирала Макарова пока еще пахнет краской – рабочие завершают отделку стен», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в целом, жители довольны качеством и скоростью проводимого ремонта. А главное, по его словам, видно, на что направлены средства.

Жители попросили областного депутата оказать содействие по включению домов Купавны в систему «Безопасный город» и установке видеокамер на подъездах.

По словам директора управляющей компании «КупавнаЖилСервис» Александра Слугина, в микрорайоне отремонтировано 13 подъездов, а что касается видеонаблюдения, то заявки уже готовятся.

Всего по Балашихе в этом году в ремонте 641 подъезд. На 550 объектах работы уже выполнены.