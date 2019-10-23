РИАМО – 23 окт. Горячая линия по вопросам прохождения государственной гражданской службы пройдет в Подмосковье в среду, актуальные вакансии управления Росреестра по региону регулярно размещаются на официальном сайте ведомства, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

На сегодняшний день на государственной гражданской службе в управлении Росреестра по Московской области находятся более 1,4 тысячи сотрудников.

«Вопросы прохождения госслужбы регулируются положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Специалисты отдела государственной службы и кадров подмосковного Росреестра дадут гражданам разъяснения по следующим вопросам: как поступить на госслужбу в управление Росреестра по Московской области; каковы основные права и обязанности государственного служащего», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на мероприятии расскажут о том, какие существуют ограничения и запреты, связанные с государственной службой. Также слушатели узнают, как присваиваются классные чины гражданской службы.

Актуальные вакансии управления Росреестра по Московской области регулярно размещаются на официальном сайте ведомства во вкладке «О Росреестре» в раздел «Кадровое обеспечение», а также на портале государственной службы. Резюме можно направлять на почту: HrDep@to50reg.ru.