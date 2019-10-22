РИАМО - 22 окт. Членов комиссии назначили для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Истра Московской области, соответствующее распоряжение губернатора Подмосковья имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Истра Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Истра Московской области: Губанову Юлию Михайловну – заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Московской области», – говорится в документе.

Также членами комиссии стали консультант отдела развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Надточий и депутат Московской областной думы Галина Уткина.