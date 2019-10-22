РИАМО – 22 окт. За неделю Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с Мособлстройцнилом проверили девять строящихся в Подмосковье объектов, они находятся в Балашихе, Одинцовском округе, Долгопрудном, Ивантеевке, Солнечногорске и Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с Мособлстройцнилом провели проверки девяти объектов капитального строительства и выполнили 43 обследования», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

В числе проверенных поднадзорных объектов два находятся в Балашихе, два в Одинцовском городском округе, два в Долгопрудном, по одному объекту в Ивантеевке, Солнечногорске и Щелково.

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья в ходе проверок провели оценку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации.

Эксперты строительной лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество и безопасность строительства, в том числе была выполнена проверка устройства каменных конструкций, определен класс бетона по прочности на сжатие и определено положение здания.

«На текущей неделе также запланированы совместные проверки 12 объектов строительства», – заверил Гарибян.