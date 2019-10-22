РИАМО - 22 окт. В Московской области, в том числе и в Одинцовском округе, с 21 октября по 10 ноября проводится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», на территории обслуживания отдела ГИБДД по горокругу с начала года пострадали 26 детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По информации отдела ГИБДД управления МВД России по Одинцовскому городскому округу на территории обслуживания ОГИБДД и 10 батальона 1 полка ДПС (Северный) за 9 месяцев 2019 года произошло 25 ДТП с участием детей, в которых 26 юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Начальник ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу Владимир Егоров отметил, что благодаря принимаемым профилактическим мерам не удалось предотвратить гибель несовершеннолетних в ДТП.

«Хочется напомнить родителям, что в первую очередь именно с них дети берут пример. Важно не просто показать ребенку безопасный путь к школе, познакомить с основными дорожными знаками, закрепить на его одежде световозвращающие элементы, но и самому соблюдать правила дорожного движения», — сказал Егоров.

По информации УГИБДД России по Московской области, на территории региона за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 396 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате этих ДТП 9 детей погибли, 426 получили травмы различной степени тяжести.