РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Полицейские Люберец задержали мигранта, который пытался сбыть 75 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России«Люберецкое».

«Сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на проспекте Победы Люберец задержали 33-летнего мигранта, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств», - говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты более 50 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является героином общим весом 75 граммов.

По данному факту следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Мужчина находится под стражей.