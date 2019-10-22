РИАМО - 22 окт. С 21 по 25 октября в Одинцовском городском округе пройдут индивидуальные консультации по новому порядку обучения предпенсионеров за счет бюджета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» работодатели смогут получать из регионального бюджета субсидии и возмещение средств, потраченных на переподготовку граждан предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Заявки от работодателей принимает ГКУ МО «Центр занятости населения».

Получить подробную информацию и задать вопросы можно в ГКУ «Центр занятости населения», который находится в Одинцове по адресу: улица Маршала Жукова, дом 25, корпус 1. Телефон 8(495) 596-11-74; сайт. Также узнать об этом можно в администрации округа по адресу: улица Маршала Жукова, дом 28. Телефон 8(495) 599-62-60.