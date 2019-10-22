РИАМО - 22 окт. Текущая неделя станет заключительным комфортным периодом теплой осени в столице, в последнюю неделю октября температура резко понизится, днем будет около 0 градусов, ночью подморозит до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

До грядущих выходных в Москве пока будет тепло, температура на 4-6 градусов будет выше нормы.

«Самая прохладная и малооблачная ночь ожидается в пятницу, плюс 3-8 градусов, а средняя дневная температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. Небольшие дожди возможны только в среду, а в воскресенье прошумят ливни», — говорится в сообщении.

В последнюю неделю октября в Москву начнет прорываться ледяной воздух. К 28 октября температура понизится до многолетней нормы – максимальная температура составит плюс 4-9 градусов. 30-31 октября днем температура опустится до арктического дна – будет около 0 градусов. Ночью ударят морозы до минус 1-6 градусов.

Ожидается снег, на дорогах образуется гололедица.