РИАМО – 22 окт. В городском округе Рошаль за два года оборудовали парк «Крестов брод» площадью 3,5 гектара и навели порядок на пляже у озера Юбилейное, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В 2018-2019 годах в парке сделаны цветники, зоны отдыха, дорожка к реке, смотровая площадка, приподнятая над береговым склоном на металлических опорах, проведено масштабное озеленение, модернизировано освещение, устанавливается детская площадка. Единственный на территории парка прямоугольный объект – открытая площадка для проведения фестивалей у южной границы участка», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проведены ландшафтные работы по устройству лабиринта и точечного размещения цветников. Высажены ели, красные клены, гортензии и калины.

На улице Косякова установлен памятник в честь 100-летия основания Порохового завода, организована дорожно-тропиночная сеть, установлены малые архитектурные формы.

«На пляже расчищено 3,5 гектара береговой линии. Произведена отсыпка береговой линии песком около 3 тысяч кубических метров. Площадь озера увеличена на 1,2 гектара. Ликвидированы аварийные деревья. Установлены опоры уличного освещения, лавочки, урны. На пляже – лежаки, кабинки для переодевания, инфощиты, площадка для активных игр, летнее кафе, нестационарный туалет», – перечислил Хайкин.

По его словам, безопасная зона для купания ограничена буйками. Также закуплен спасательный катер.