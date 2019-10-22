РИАМО - 22 окт. В 2019 году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Щелкове ведутся работы по благоустройству улицы Пушкина, в рамках работ создадут амфитеатр-лекторий, высадят новые деревья и кустарники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Новая прогулочная зона займет площадь более 1,6 тысячи квадратных метров. На ней разместятся как пешеходные, так и велосипедные дорожки. Работы близки к завершению», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Интересной особенностью нового пространства станет интерактивная доска, посвященная произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Вдоль улицы проведут новую линию освещения и установят камеры системы «Безопасный регион» и парковые скамейки. Рядом с библиотекой будет создан амфитеатр-лекторий. Теперь многие мероприятия библиотекари будут проводить на открытом воздухе. Также в пешеходной зоне высадят более 60 новых деревьев и кустарников, таких как сирень, клен, декоративные яблони и липы.

На сегодняшний день проведены работы по укладке тротуарной плитки, установлены лавочки, урны, опоры освещения. Скоро будет осуществлено устройство амфитеатра-лектория.