РИАМО - 22 окт. Свыше 2,5 миллиардов рублей направили в текущем году на инновационное развитие подмосковных наукоградов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Московская область является не только лидером по числу наукоградов в стране, но занимает ключевые позиции в различных рейтингах по развитию научно-технического потенциала Подмосковье на втором месте в России по числу работников, занятых исследованиями, на втором месте по внутренним затратам на научные исследования и разработки.

«Для правительства Московской области одной из приоритетных задач является сохранение и приумножение научно-технического потенциала. Только в этом году мы потратили свыше 2,5 миллиардов рублей из бюджета на инновационное развитие наукоградов», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, эти средства идут на гранты и премия для молодых исследователей и научных организаций, на программу социальная ипотека, на создание технопарков в сфере высоких технологий и бизнес-инкубаторов, на развитие ЦМИТов в наукоградах и инновационной инфраструктуры в Особой экономической зоне наукограда Дубна.

Зампред добавил, что также на развитие социальной инфраструктуры наукоградов в текущем году направлено свыше 361 миллиона рублей. Эти средства предназначены на ремонт и оснащение средних образовательных учреждений, благоустройство территорий, проведений научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, исследовательских лабораторий.