РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Сибирь» из Новосибирска в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1, сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между клубами «Витязь» и «Сибирь» проходил в Ледовом дворце спорта «Сибирь» в городе Новосибирск во вторник.

«Витязи» все силы отдали борьбе, но до победы не дотянули, сыграв со счетом 4:1. Очень тяжелый соперник «Сибирь», неслучайно команда Николая Заварухина уверенно идет в восьмерке Восточной конференции КХЛ. Сложный матч с ней «Витязь» провел в Подольске ранее, выиграв лишь в серии буллитов. Не мене тяжело прошла и игра в Новосибирске», – говорится в сообщении.