РИАМО - 22 окт. Воркшоп «Почта – от прошлого в будущее» провели сотрудники «Почты России» в Серпуховском историко-художественном музее, участие в нем приняли ученики среднеобразовательной школы №2, говорится в сообщении пресс-службы отделения АО «Почта России» по Макрорегиону Москва.

«Подобные воркшопы расширяют познания детей и даже взрослых о почтовой отрасли в целом. Ведь важно знать не только что такое марка и зачем писать индекс правильно, но и увидеть почту изнутри, познакомиться с процессом транспортировки и сортировки корреспонденции, а также узнать о почтовых профессиях», - рассказывает представитель УФПС Московской области Раиса Марецкая.

В ходе мероприятия ребята подготовили открытки для себя самих в будущем. В то же время почтовики рассказали историю возникновения почты, роль письма в мирные и военные времена, виды почтовых отправлений, а также о доставке необычных вещей. Также ребятам представили полный путь корреспонденции.

Посланиях в будущее школьники сопроводили подписями, в которых рассказали, какими они видят себя через 10 лет. Они также наклеили марки и опустили открытки в недавно появившийся почтовый ящик музея.