РИАМО - 22 окт. «Мособлгаз» в рамках обучающего проекта «Газакадемия» запустил новый конкурс для учащихся Подмосковья – «Умный дом», победителей ждут ценные призы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Цель конкурса – привлечение внимание школьников региона к безопасности, повышение уровня осведомленности в вопросах жилищно-коммунальных услуг и развитие креативных навыков.

«Присоединиться к конкурсу могут школьники Московской области от 11 до 17 лет, которым необходимо объединиться в команду. В качестве помощника ребята могут взять одного взрослого – родителя или родственника», – говорится в сообщении.

По правилам конкурса участникам предлагается пофантазировать на тему дома будущего и спроектировать чертеж, а далее – изготовить модель из фанеры, деталей конструктора, а может даже распечатать на 3D-принтере, креативный подход приветствуется. Все подробности участия в конкурсе можно прочитать по ссылке: (http://gazacademy.ru/konkurs-umnyj-dom/).