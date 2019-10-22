РИАМО – 22 окт. Крытая велопарковка, велодорожка, две станции городского велопроката появились в районе станции метро «Филатов луг», новая велоинфраструктура позволила сократить время в пути для жителей поселения Московский, которые используют велосипеды, добираясь до метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Крытая бесплатная велосипедная парковка открылась вместе со станцией метро «Филатов луг» в июне 2019 года.

«Она рассчитана на 56 мест, оборудована современной системой видеонаблюдения. Рядом расположена комфортная зона отдыха с лавочками и урнами. Оставить там можно не только велосипеды, но и самокаты. Парковка популярна – ей активно пользовались летом и продолжают сейчас», – говорится в сообщении.

От поселения Московский до велопарковки и метро можно доехать всего за 10 минут на велосипеде – по новой живописной велосипедной дорожке.

Она проходит через парк и лесополосу кратчайшим путем.

Это веломаршрут «последней мили» протяженностью 2,5 километра. Около 60 тысяч жителей поселения Московский могут активно пользоваться велодорожкой – на велосипеде получается доехать быстрее, чем на автобусе или личном транспорте.

В начале и конце дорожки открылись станции проката «Велобайк» (на 15 и 18 мест, соответственно).

В новой Москве запустили пилотный проект крытой перехватывающей велопарковки, велодорожки, установили станции проката.

«Таким образом, от поселения Московский до ближайшей станции метро «Филатов луг» можно комфортно доехать не только на автомобиле или общественном транспорте, но и на прокатном или своем велосипеде – оставить его на перехватывающей парковке и продолжить путь на метро», – заключается в сообщении.