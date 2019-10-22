РИАМО - 22 окт. ПАО «МОЭСК» не выполнило предписания по уборке древесины, которая осталась после очистки просек под линиями электропередачи в подмосковном лесу, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В апреле 2019 года государственные лесные инспекторы Московской области в отношении Московской объединенной электросетевой компании составили протоколы об административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и выдали предписания об устранении нарушений лесного законодательства.

«На территории Ольшанского участкового лесничества рабочими компании после проведения работ по расчистке просеки под линиями электропередачи была оставлена древесина, хотя, по правилам, ее необходимо было либо вывезти, либо собрать в штабеля или поленницы и оградить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. По выявленным фактам ПАО «МОЭСК» привлечено к административной ответственности в виде административных штрафов», — говорится в сообщении.

В октябре инспекторы проверили исполнение предписаний и установили, что выявленные в апреле нарушения не устранены. За неисполнение в установленные сроки выданных предписаний в отношении ПАО «МОЭСК» будет применена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор).

Если электросетевая компания не устранит нарушения, данный вопрос подлежит решению в судебном порядке.