РИАМО – 22 окт. Компания Danone в этом году отмечает свое 100-летие, история бренда началась в 1919 году в Барселоне, когда фармацевт Исаак Карассо создал в домашней лаборатории йогурты, первый завод компании в России начал функционировать в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С юбилейной датой представителей компании поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Первый завод Danone на территории России был запущен именно в Московской области. Он успешно работает у нас уже 24 года, популяризирует правильное питание, здоровый образ жизни и является одним из крупнейших заводов Подмосковья. Объем выпускаемой продукции – 1,1 тысячи тонн в год. Ежедневная потребность в молоке – до 800 тонн», – сказал глава Минсельхозпрода.

Завод расположен в городском округе Чехов. Здесь выпускают продукцию современной молочной категории, которая продается не только в Подмосковье, но и во всех регионах России и экспортируется в страны СНГ.

«Совсем недавно завод разработал и внедрил новые уникальные экологические проекты по экономии воды и энергоресурсов. Они позволяют использовать артезианскую воду для охлаждения, очищенную воду использовать вторично, а также перерабатывать отходы в биотопливо и отапливать помещения завода в холодный период», – перечислил Разин.

Он добавил, что на подмосковном заводе также в прошлом году были запущены две новые линии, которые увеличили объем выпускаемой продукции под брендом «Даниссимо».

«Всего на подмосковном заводе Danone работает 16 производственных линий. На предприятии также создан отдел исследований и разработок новых продуктов с экспериментальной линией производства», – подчеркнул министр.

Компания производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие.

«Завод обеспечивает работой около 830 сотрудников, большая часть – это жители Чехова и Серпухова», – резюмировал Разин.

Помимо этого, он принял участие в юбилейных торжествах, в ходе которых обсудил вместе с представителями компании дальнейшее развитие подмосковного завода, экологические программы и новые тренды в питании.