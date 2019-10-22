РИАМО – 22 окт. В Танинском участковом лесничестве сотрудники Талдомского филиала ГКУ МО «Мособлес» убрали с площади 12 гектаров неликвидную древесину, которая скопилась вдоль трассы А-104, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Чтобы привести лес в порядок, лесничие распилили валежник и уложили его по всем правилам для дальнейшего перегнивания», – отмечается в сообщении.

По словам участкового государственного инспектора по охране леса Ксении Моисеевой, все работы выполнены в соответствии с действующим законодательством без нанесения ущерба окружающей среде.