РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на восьми мусоросборочных площадках (МСП) начали образовываться навалы мусора, так как часть из них выпала из маршрута движения мусоросборочной машины, еще части требуется дополнительный вывоз, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе мониторинга территории микрорайона Климовск сотрудники теруправления зафиксировали проблемы с вывозом ТКО на восьми контейнерных площадках, вследствие чего там образовались навалы мусора. Для решения проблемы во вторник провели рабочую встречу представителей теруправления, управляющей организации МУП «СЕЗ» и регионального оператора «МСК-НТ»

«В ходе обсуждения установили, что часть МСП выпали из маршрута движения ломовоза, который забирает крупногабаритный мусор, также по ряду МСП приняли решение о двойных вывозах ТКО по определенным дня недели. В свою очередь, представители регионального оператора попросили управляющую компанию более плотно трамбовать мусор в баках, что позволит высвобождать место и предотвращать складирование пакетов с мусором рядом с баками», – говорится в сообщении.

Навалы мусора образуются по следующим адресам: Заводская, дом №16; Мичурина, дом №7; Серпуховская, дом №3; Западная, дом №10; Молодежная, дом №2; Красная, дом №13; Школьная, дом №43А; Ленина, дом №30.

Одной из причин образования навалов на ряде МСП, находящихся в непосредственной близости с частным сектором, является сброс крупногабаритного мусора жителями индивидуального жилищного строительства (ИЖС). С жителей ИЖС в настоящее время не взимается плата за вывоз крупногабаритного мусора, берется плата только за вывоз твердых коммунальных отходов. Для выброса крупногабаритного мусора жителям частного сектора необходимо заказывать бункер за отдельную плату.

В случае неисполнения оговоренных мероприятий по предотвращению образования навалов на мусоросборочных площадках сотрудники территориального управления Климовска и управляющей организации МУП «СЕЗ» ежедневно будут составлять акты комиссионной проверки по вопросу вывоза ТКО и их дальнейшего направления в Государственный административно-технический надзор для принятия мер административного реагирования.