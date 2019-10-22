РИАМО - 22 окт. Пьяный водитель за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места ДТП, информация об этом поступила сотрудникам Можайского отдела вневедомственной охраны, которые и задержали нарушителя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Подмосковью.

«Пострадавшую женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, для розыска автомобиля был объявлен план «Перехват». Вскоре, патрулируя улицы города, росгвардейцы обнаружили разыскиваемую машину с разбитыми фарами, оторванным боковым зеркалом и вмятиной на капоте», — говорится в сообщении.

Задержанному мужчине 35 лет. Его передали полицейским. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.