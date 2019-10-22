РИАМО - 22 окт. За период с января по сентябрь 2019 года на территории Северо-Восточного административного округа столицы ввели в эксплуатацию 941,6 тысячи квадратных метров, из которых жилье составляет 525,9 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Приоритетом для нас является комплексное освоение территорий, которое подразумевает не только строительство жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. С начала года на северо-востоке столицы были введены в эксплуатацию два детских сада», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Первый объект построили в районе Северный. Это двухэтажное здание в составе жилой застройки площадью 2,8 тысячи квадратных метров, которое рассчитано на 125 воспитанников. Второй детсад также находится в составе жилой застройки, его смогут посещать 225 детей.

Также особое внимание уделяется созданию новых общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха.

«В СВАО с начала года появился новый сквер на 3-й Северной линии в районе Северный и зона отдыха «Парк света», которая обустроена на границе районов Бибирево и Алтуфьево», - пояснил Левкин.

Он также отметил важность для округа возведения отделения полиции в районе Ростокино.

До конца 2019 года также планируется сдать в эксплуатацию детскую поликлинику на улице Академика Комарова в Марфине, которая рассчитана на 320 посещений в смену.

Кроме того, в округе продолжается строительство спорткомплекса площадью около 20,3 тысячи квадратных метров, на котором в будущем будут тренироваться спортсмены-пятиборцы. В нем смогут заниматься 280 спортсменов, а также находиться 300 зрителей. В центре комплекса расположится 50-ти метровый плавательный бассейн, зал сухого плавания, конноспортивный манеж, легкоатлетический манеж, тренажерный зал и тир для стрельбы из лука, лазерного и пневматического оружия.

Данный объект мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения в июле 2019 года назвал его уникальным не только для Москвы, но и для России.

«Комплекс пятиборья создается впервые. Наша сборная, думаю, будет довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью. Район Северный будет центром пятиборья. Я надеюсь, что для жителей это будет дополнительная возможность заниматься спортом», - подчеркнул Собянин.