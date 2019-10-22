РИАМО - 22 окт. Новый собственник мусорного полигона «Ядрово» предоставит новую дорожную карту по рекультивации, а в начале ноября судом будет рассмотрена апелляция ООО «Ядрово» на решение Волоколамского суда, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы сейчас договорились с новым собственником «Ядрова», что до среды, то есть до завтрашнего дня, они нам дают четкую дорожную карту по проведению мероприятий по рекультивации полигона. <…> Если мы будем понимать, что эти сроки реальны и обеспечены деньгами, значит, это один разговор. Если мы будем понимать, что такого нет, соответственно мы будем настаивать во всех правоохранительных и судебных органах с позиции изъятия этого полигона», - сказал Хромушин.

Кроме того, он отметил, что в начале ноября судом будет рассмотрена апелляция ООО «Ядрово» на решение Волоколамского суда, который арестовал земельные участки мусорного полигона «Ядрово», а также оборудование компании-оператора свалки.

«Что для нас очень важно? То, что новый собственник более активен в части работ, связанных с экологической безопасностью полигона и там сейчас очень активно приступили к работе по дегазации, поэтому мы за этой ситуацией наблюдаем», - добавил Хромушин.