РИАМО - 22 окт. Дорожные пробки в столице во вторник вечером составили восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на юго-востоке, юго-западе, северо-западе и северо-востоке МКАД, на Садовом кольце и практически по всему Третьему транспортному кольцу, на улицах Минской, Дурова, Долгоруковской, Лесной, на Каширском, Звенигородском, Хорошевском шоссе, Ленинском и Ленинградском проспектах.

Затруднено движение в районах Беговой, Обручевский, Лефортово, Тверской, Замоскворечье, Арбат, Замоскваречье и других.

По прогнозам сервиса, дорожная ситуация начнет улучшаться только после 20:00.