РИАМО - 22 окт. В Московской областной думе прошел конкурс проектов «Я – Волонтер» среди воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«35 воспитанников из 10 образовательных организаций представили свои волонтерские проекты. По результатам защиты проектов первое место заняли ребята из детдома «Созвездие» Рузского городского округа с проектом «Созвездие ЭКО», второе место у ребят из Егорьевского детского дома «Преображение» с проектом «В безопасности на дороге», третье место завоевали воспитанники детдома «Вдохновение» из Коломенского городского округа, которые представили проект «Ветеран живет рядом», — сказала Забралова.

Она отметила, что дети проделали большую и важную работу. Призеры конкурса получили денежные сертификаты: 20 тысяч рублей вручили за первое место, 15 тысяч — за второе, 10 тысяч — за третье.

Конкурс «Я – Волонтер» направлен на развитие и формирование культуры добровольчества в Московской области, привлечение к волонтерской деятельности детей-сирот из детских домов, формирование у воспитанников чувства взаимопомощи и ответственности за других.