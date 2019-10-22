РИАМО - 22 окт. Все юридические лица заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов в 55 городских округах Подмосковья, еще в пяти муниципалитетах работа близка к завершению, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В пяти муниципалитетах менее 1% предпринимателей остаются на контроле сотрудников ведомства. Это городские округа Луховицы, Зарайск, Павловский Посад, Серебряные Пруды и Серпухов.

«В целом по региону остается лишь половина процента мусорообразователей, у которых остается шанс заключить договор на утилизацию ТКО без штрафных санкций», - прокомментировал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

100% достигнуто в результате профилактических рейдов сотрудников ведомства, разъяснительной работы, информационному уведомлению юридических лиц.

С 1 июня 2019 года Госадмтехнадзор проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены. Инспектируются в том числе предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры.

Должностным лицам, допустившим нарушения, в случае отсутствия договора грозит штраф 50 тысяч рублей, юридическим лицам — 300 тысяч рублей.