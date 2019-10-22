РИАМО – 22 окт. В ТиНАО появится 90 парков до 2035 года, все чаще их проектированием занимаются частные инвесторы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Семь парков и зон отдыха создаются сейчас в Троицком и Новомосковском округах.

«После реконструкции открылась зона отдыха в старинной усадьбе в селе Кленово. Здесь появились удобные лавочки, две детские площадки и одна спортивную, сцена и трибуны для зрителей в зеленом театре, установлено освещение, озеленена территория», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что работы выполнены за счет бюджетных средств. Однако проектированием и созданием парков и общественных пространств в ТиНАО все чаще занимаются инвесторы.

«В этом году представлены новые креативные проекты, которые девелоперы намерены реализовать в ближайшее время. Парки, рекреационные пространства и реконструируемые усадьбы становятся не только любимыми и посещаемыми, но и привлекательными для туристов и гостей столицы», – дополнил глава Стройкомплекса.

До 2035 года в новой Москве планируется создать 90 парковых и рекреационных зон. Для этого выделено около 12 тысяч гектаров земли.

Уже создано 19 парков и зон отдыха, среди них оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные. Наиболее крупные из них – «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек», «Парк Победы».