РИАМО - 22 окт. В среднем ежедневно в городских торгах на городскую недвижимость Москвы на прошедшей недели участвовало по 51 претенденту, особым спросом пользовалась аренда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«255 участников собрали аукционы минувшей недели, то есть в среднем ежедневно в городских торгах участвовали по 51 претенденту. Как показывает статистика, стабильный интерес наблюдается как на торгах за право аренды недвижимости, так за возможность ее приобретения. При этом в аукционах участвует как крупный бизнес, так и малые, средние предприниматели и даже физические лица», - рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, это интерес связан с широкой информированностью общественности, а также увеличением доверия к городским аукционам. Он также отметил, что большой спрос наблюдается на аренду городской недвижимости. Так, на 21 объект из имущественной казны претендовали 145 участников.

Кроме того, спрос держится и на право аренды нестационарных торговых объектов. На прошедшей недели на соответствующих торгах присутствовали 37 претендентов, а средняя конкуренция составила 4 участника на лот.

Всего на прошедшей недели на городских аукционах реализовали 46 объектов. Средняя конкуренция - пять участников на лот.