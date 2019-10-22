РИАМО - 22 окт. Депутаты нового созыва подмосковного Воскресенска на своем четвертом заседании большинством голосов избрали Артура Болотникова главой городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заседание совета депутатов состоялось 18 октября.

«Артур Болотников работает в муниципалитете с апреля текущего года. За это время он смог разобраться с существующими <...> проблемами, решить некоторые вопросы, наладить взаимодействие между управлениями, структурными подразделениями администрации с тем, чтобы они работали максимально эффективно», — говорится в сообщении.

Болотников поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для усиления позиций городского округа среди других муниципалитетов области.

Он коротко проинформировал депутатов о том, что для него как для главы округа важно и какие проблемы надо решать в первую очередь. Так, животрепещущая тема – закрытый Афанасьевский автомобильный мост. Этот очень важный элемент дорожной инфраструктуры для тысяч воскресенцев. Болотников приложит все усилия, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее.

Не менее важно и решение проблемы с вывозом ТБО. Есть нарекания по работе в округе регионального оператора «Воскресенск-Эколайн». Этим избранный глава округа планирует заниматься в еженедельном режиме.