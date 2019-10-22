РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. МУП «Подольская теплосеть» обязали до 21 ноября отремонтировать разрушенный участок дороги на Захарьинской улице в подмосковном Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушенное асфальтовое покрытие на автодороге по улице Захарьинская. Он отметил, что на пересечении с Сыровским тупиком ремонтировали трубы и перекопали часть дороги. И добавил, что разрушенную дорогу не восстановили. Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу некачественно выполненного ремонта на автодороге по улице Захарьинская.

«В текущем году предприятие МУП «Подольская теплосеть» выполняло работы по ремонту дорожного покрытия. В рамках комиссионного обследования указанной дороги были выявлены дефекты, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств. Организации, выполнявшей ремонт автомобильной дороги, выдано соответствующее предписание на устранение выявленных дефектов в срок до 21 ноября», – сказал замглавы администрации округа по ЖКХ Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.