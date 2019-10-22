РИАМО - 22 окт. В Москве заканчивают отделочные работы и укладку гранита в подземном пешеходном переходе к станции метро «Фонвизинская», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Также завершен монтаж лифтового оборудования, в настоящее время идут испытания», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В переходе монтируют освещение, системы диспетчеризации, видеонаблюдения. Со стороны района Марфино приступили к благоустройству и озеленению территории рядом с переходом.

Створ нового перехода пройдет под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД в Марфине, он соединит проектируемый проезд №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева и станцию метро.

Длина перехода составит 192 метра, ширина прохожей части — 6 метров. Он будет иметь три выхода и лифты, а также антивандальные светильники. Лестничные сходы защитят от осадков композитными материалами, также там будет автоматическая система снегоудаления.