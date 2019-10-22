РИАМО - 22 окт. В подмосковном правительстве подвели итоги сезона дорожных работ 2019 года, за время ремонтной кампании в 2019 году успели отремонтировать более 1,7 тысячи муниципальных и свыше 480 региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Во исполнение показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтировано более 2,4 тысячи километров дорог. Общий процент дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, составил 68% – один из самых высоких показателей среди субъектов РФ», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на открытом заседании регионального правительства.

Ремонтную кампанию на муниципальных дорогах раньше всего завершили в Кашире (10,9 километра), Химках (14,8 километра), Дмитровском округе (7,1 километра), Домодедове (21 километр) и Ленинском округе (10,5 километра). При этом самые высокие показатели по проценту нормативных дорог зафиксированы в Звездном городке, Протвине, Рузе, Клину и Рошале.

«В этом году мы прогнозируем перевыполнение показателей национального проекта «БКАД» по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек – 12,5%. Это оказалось возможным благодаря комплексному подходу к ремонту дорожной сети Подмосковья – помимо ремонта дорог, выполняются работы по строительству новых тротуаров, линий освещения, парковочных пространств и оснащению участков дорог элементами безопасности дорожного движения», – отметил Гержик.

Он также отметил, что в 2019 году удалось на 55% увеличить объем строительства тротуаров вдоль муниципальных и региональных дорог.

В 2019 году порядка 30% от общего плана ремонта сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел». При этом больше всего ремонта по выбору граждан выполнили в Рошале (86% от общей программы), Химках (83% от общей программы), Домодедове (77% от общей программы), Лыткарине (75% от общей программы), Егорьевске (71% от общей программы).

В 2019 года также отмечается повышение контроля за качеством выполнения ремонтных работ. Кроме выездных проверок, работы контролируются по срокам через автоматизированные системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) и региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Лидерами по качеству ремонта дорожных сетей стали Сергиево-Посадский округ, Домодедово, Одинцовский и Дмитровский округа, а также Жуковский и Рошаль.